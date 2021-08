Rubano un'auto durante la vacanza in Salento: fermati da due poliziotti seduti al bar

Tentano di rubare un’auto ma vengono bloccati da due poliziotti fuori serivizio, seduti al bar: nei guai due ragazzi residenti in provincia di Pordenone, un trevigiano e uno di origine macedone. L’episodio è avvenuto giovedì mattina, 19 agosto, intorno alle 10.45 a Santa Cesare Terme, in provincia di Lecce.

Provvidenziale l'intervento di due poliziotti, uno in servizio presso la questura di Brindisi e l’altro presso quella di Lecce, che si trovavano in una caffetteria di via Roma. Chiacchierando davanti ad un caffè hanno notato la titolare dell’attività commerciale uscire di corsa dal locale e gridare in direzione di un auto rossa: “La mia macchina, la mia macchina, me l’hanno rubata...”. Il marito della vittima, intanto, si era messo sulle tracce della vettura. Gli agenti, intuendo cosa stesse accadendo, si sono messi a inseguire il mezzo che, anche a causa del traffico intenso, sono riusciti presto a raggiungere. Nel frattempo l’auto è stata raggiunta anche dalla proprietaria del bar e dal coniuge. Affiancato il mezzo, i poliziotti hanno notato che all’interno c'erano due ragazzi. A quel punto però il giovane alla guida ha cercato di allontanarsi, accelerando in direzione di via Piave. Gli agenti sono intervenuti subito bloccandoli, dopo aver allertato anche i colleghi del commissariato di Otranto. È poi emerso che il proprietario dell’auto su cui viaggiavano i due fermati ne aveva denunciato il furto nella mattinata di oggi, presso la stazione dei carabinieri di Poggiardo dopo averla lasciata parcheggiata a Santa Cesarea Terme nella serata precedente. I due fermati, F.M. 25enne trevigiano e G.A. 28enne di origine macedone, entrambi residenti in provincia di Pordenone. I due erano in vacanza in Salento e avevano preso in affitto un'abitazione a Santa Cesarea Terme: entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione.