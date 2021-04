Travolta e schiacciata dal un trattore, 73enne ricoverata

Incidente nel pomeriggio, poco dopo le 15.30, a Salgareda in via Candolè. La donna stava scaricando una vasca in un terreno agricolo con il marito. Intervenuti anche carabinieri, Suem 118 e vigili del fuoco

Una 73enne, G.G., si trova ricoverata in ospedale a Treviso in condizioni serie in seguito ad un incidente che le è capitato nel pomeriggio di oggi, 19 aprile, in un terreno di sua proprietà in via Cadolè, a Salgareda. In base a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, la donna anziché attivare il cardano ha attivato la terza marcia ed è stata colpita dalla ruota del trattore che si è messo in movimento. Il marito, cercando di salire da dietro il trattore è scivolato ed è stato colpito dal rimorchio. Il trattore si è fermato sulla recinzione mentre una ruota stava ancora girando scavando nel terreno. Sul posto sono i ntervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il Suem 118.