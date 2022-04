Auto in panne dopo il rifornimento, le analisi confermano la regolarità del carburante

L'evidenza dei fatti alla fine non è risultatata poi tanto "evidente": il carburante venduto è stato infatti controllato ed è risultato regolare. Un accertamento del Laboratorio Chimico dell'Agenzia delle Dogane mette definitivamente la parola fine sul "giallo" delle macchine (in totale tre) che avrebbero avuto problemi dopo un rifornimento presso il distributore della Sia Fuel di Campo di Pietra, nel comune di Salgareda. Il risultato delle analisi, svolto nelle passate settimane su campioni di benzina senza piombo, diesel e "s-diesel" hanno confermato che i prodotti petroliferi sono conformi alle caratteristiche con cui vengono venduti.

Finisce qui la vicenda che aveva visto tre automobilisti lamentare problemi tecnici dopo il rifornimento fatto alla sopracitata pompa di benzina: una donna, nel giugno del 2021, avrebbe percorso una decina di chilometri prima che l'auto segnalasse un guasto all'alimentazione, mentre due uomini ( il rifornimento era avvenuto ai primi di agosto) avevano lamentato problemi tecnici ed erano stati costretti a rivolgersi a un meccanico.

Ma, come segnalato dalla proprietà del distributore, la qualità del carburante non aveva niente a che fare con i guasti, che erano probabilmente addebitabili ad altre cause.