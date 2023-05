Rogo devasta il tetto della cantina "Sandre", fiamme causate dal fotovoltaico

Un incendio ha interessato e semidistrutto il tetto in legno di un capannone della cantina e azienda agricola "Sandre" di Campodipietra, a Salgareda, in via Risorgimento. A provocare le fiamme sarebbe stato il malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico dell'attività. L'allarme è scattato poco dopo le 13 di oggi, 30 maggio. Intervenute sul posto squadre dei vigili del fuoco di Conegliano, Treviso, Motta di Livenza, Mestre con ben undici mezzi e trenta pompieri schierati. Impiegata anche un'autoscala per aggredire l'incendio dall'alto. Il fumo era ben visibile da chilometri di distanza ma non desterebbe preoccupazione tra i residenti. Per interdire la circolazione della auto nella zona sono intervenute alcune pattuglia dei carabinieri oltre alla polizia locale. Intervenuta anche la vicesindaca, Carmela Polinedrio. I danni sarebbero ingentissimi.

«L'incendio ad un impianto fotovoltaico è particolarmente difficoltoso da spegnere» evidenzia il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Treviso, Giuseppe Costa «per il materiale che brucia e perchè bisogna fare attenzione che le stringhe dei pannelli siano disattivate, bisogna avere particolari accortezze: è sempre un impianto che produce corrente elettrica e c'è una precisa procedura da seguire». Quello alla cantina di Campodipietra è il terzo incendio, nell'arco di tre giorni, che ha interessato un impianto fotovoltaico: ieri, 29 maggio, è accaduto a Pasiano di Pordenone, il 28 maggio ad Asolo. «E' un rischio aggiuntivo ma che deve rientrare nella procedura comune» spiega il comandante dei vigili del fuoco «nel caso di Salgareda faremo le nostre valutazioni, già domani sarà possibile chiarire quali sono le zone inagibili, attraverso apposite verifiche».