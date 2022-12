Litiga con il vicino e lo sfregia in maniera permamente, condannato un 41enne

Due vicini di casa, continui litigi provocati dal cane di uno, che abbaiava e si avvicinava pericolosamente alla recinzione che segnava i confini. E una discussione finita malissimo: sono venuti alle mani e uno dei due uomini, colpito con dei tondini di ferro, ha riportato lo sfregio permenente del viso.

Si è concluso oggi, 6 dicembre, il processo a M.A., un 41enne di origine romena. L'uomo (difeso dall'avvocato Piergiogio Oss) è stato condannato a 1 anno e 9 mesi di reclusione per lesioni aggravate e anche stalking.

La vicenda è accaduta il 18 dicembre del 2018 a Salgareda. Il romeno e l'altro erano da tempo ai ferri corti per il comportamento del cane, un esemplare di grossa taglia. La vittima lamentava che l'animale avesse un comportamento eccessivamente aggressivo fino a quel giorno, in cui si sporge sopra la recinzione e comincia a bisticciare con M.A. Questi, secondo le indagini condotto dalla Procura di Treviso, l'avrebbe allora colpito con un tondino di ferro al viso. Visto il "rivale" a terra, il 41enne gli avrebbe lanciato una seconda asta metallica, colpendolo alla nuca. L'uomo avrebbe riportato la frattura mascellare sinistra, oltre a una ferita alla parete occipitale. Inoltre il romeno avrebbe inveito contro la vittima, dicendogli "se vai dai carabinieri vengo a cercarti e ti taglio la gola, esci in strada davanti che prendo un coltello e ti taglio la gola".

M.A, a processo, si era difeso sostenendo che l'uomo era caduto da una scala durante il litigio e si era ferito finendo su una accetta che aveva in mano. Il 41enne è stato anche condannato a pagare una provvisionale di 7 mila euro, con il risarcimento del danno che sarà definito in apposito procedimento civile.