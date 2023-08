Tentano di rubargli il motorino, interviene per fermare i ladri e viene malmenato

Stava tranquillamente facendo la spesa in un supermercato quando ha visto alcuni giovani che stavano tentando di rubargli il motorino, uno scooter Piaggio. Intervenuto per fermare i ladri, è stato malmenato da questi che si sono poi dileguati. La brutta disavventura è capitata ieri sera, mercoledì 2 agosto, ad un 55enne che si trovata all'interno dell'Eurospar di viale Veneto a Salgareda. Quando l'uomo ha raggiunto i ladri nel vicino parcheggio pubblico, dove il mezzo si trovava posteggiato, questi è stato picchiato a calci e pugni. I malfattori si sono immediatamente dati alla fuga a piedi nei vigneti limitrofi, abbandonando il ciclomotore sul posto. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 con lesioni, pare non gravi, in corso di refertazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Conegliano.