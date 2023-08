Lago Centro di Cadore, escursionista trevigiano scivola e resta appeso a un albero

I carabinieri di Pieve di Cadore insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti nella giornata di giovedì 17 agosto sul Lago di Centro Cadore dov'è stato tratto in salvo C.L. un 75enne di Treviso che, a causa di uno scivolamento improvviso lungo un tratto sconnesso, era rimasto appeso al tronco di un albero rischiando di precipitare. Affidato alle cure del Suem 118, l'uomo si trova ricoverato presso l'ospedale di Belluno, fortunatamente non in pericolo di vita.