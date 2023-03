Picchio incastrato nel sottotetto della scuola elementare, arrivano i pompieri

Teste all’insù sabato mattina alla scuola elementare I maggio in Via San Bartolomeo a Treviso per assistere al salvataggio di un picchio, da parte dei vigili del fuoco, rimasto incastrato nella rete del sottotetto. I vigili del fuoco dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto sono intervenuti con il personale di prima partenza e l'autoscala, riuscendo a liberare il piccolo uccello per la gioia di tutti.