Rischia di annegare nel canale: 25enne salvata da due ex vigili del fuoco

Si era tuffata per controllare un guasto all'elica della barca su cui si trovava con alcuni amici ma, una volta in acqua, non è più riuscita a risalire a bordo per la forte corrente. Disavventura a lieto fine per una 25enne di Conegliano che, domenica 14 agosto, ha rischiato di affogare nel canale Nicesolo a Caorle.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" è stato provvidenziale l'intervento sul posto di due vigili del fuoco in pensione, Claudio Serafin di Salgareda e Massimo Benatelli di Caorle. I due, grandi amici e colleghi per anni a Motta di Livenza, stavano rientrando nel tardo pomeriggio dopo una giornata al mare quando si sono accorti della ragazza in difficoltà. Con l'aiuto della motonave Arcobaleno, in transito proprio in quel momento, i due ex pompieri si sono avvicinati alla 25enne e sono riusciti a portarla a bordo della loro imbarcazione. La giovane era stremata, ancora pochi minuti e sarebbe annegata. Pochi minuti più tardi è arrivata anche la barca degli amici della ragazza che si era allontanata per chiedere aiuto. La giovane è risalita insieme a loro e la vicenda si è risolta nel migliore dei modi. Circa 35 anni fa i due pompieri avevano salvato un uomo che si era rovesciato con la barca nelle acque del Livenza. Due veri "angeli" delle acque venete.