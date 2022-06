Pony finisce in un fosso: salvato dai vigili del fuoco

Mercoledì 29 giugno, poco dopo le 18, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Loreto a Mogliano Veneto per soccorrere un pony caduto in un fossato.

I pompieri, arrivati da Treviso, hanno utilizzato delle manichette vuote come fasce, riuscendo ad imbragare l’animale che è stato tirato fuori dal fossato per essere poi affidato alle cure di un veterinario accorso sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. L'animale non sarebbe in pericolo di vita.