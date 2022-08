Rischia di annegare a Jesolo, 67enne salvato dai bagnanti

Soccorso e messo in salvo grazie all'intervento provvidenziale dei bagnanti che l'hanno visto galleggiare a pancia in giù a una ventina di metri dalla spiaggia di Jesolo, all'altezza di Piazza Milano. La disavventura è capitata ad un 67enne trevigiano nel pomeriggio di mercoledì 24 agosto.

A raccontare l'episodio è Massimo Camillo, dell'associazione nazionale assistenti bagnanti, dipendente di Jesolo turismo. «Avevo terminato il turno da poco - spiega - e mi stavo avviando allo scooter, quando sono stato fermato da un turista che mi ha riconosciuto, avvisandomi che c'era un'emergenza. Così mi sono precipitato». L'intervento nel tardo pomeriggio, poco dopo le 19, nelle vicinanze della torretta 22, all'altezza di piazza Milano. Alcuni bagnanti avevano già aiutato il 67enne a tornare a riva. «Quando l'ho raggiunto era in spiaggia, che rantolava, con una sindrome da annegamento - prosegue il bagnino - l'ho messo in posizione di sicurezza, tenendogli il capo per fargli espellere l’acqua». Una manovra durata alcuni minuti, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari. «A quel punto - spiega Camillo - ho fatto allontanare la gente per permettere l'arrivo dell’elicottero». Il trevigiano è stato preso in cura dagli operatori del 118 e portato all'ospedale. Non è stato necessario intubarlo e, anche grazie al pronto intervento dei bagnanti e dell'addetto al salvataggio, è rimasto sempre vigile e cosciente.