Samantha muore in moto a 16 anni, l'incidente ripreso dalle telecamere

Gli ultimi minuti di Samantha Renon sono stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza posizionate lungo la strada provinciale 66 nel Comune di Salgareda. Immagini chiave, messe a disposizione della Procura di Treviso per accertare l'esatta dinamica della tragedia costata la vita alla studentessa 16enne, iscritta all'istituto "Sansovino" di Oderzo.

L'uomo alla guida della Ford Fiesta contro cui si è schiantata Samantha resta indagato per omicidio stradale. Si tratta di un 35enne di origini albanesi che aveva dichiarato di non aver visto arrivare la 16enne all'incrocio tra Via Arzeri e Via Redenta. Il video dell'incidente accerterà una volte per tutte come sono andati i fatti. Nel frattempo la Procura ha rilasciato il nullaosta per la sepoltura della 16enne. Il funerale non è ancora stato fissato ma la data più probabile sembra essere quella di giovedì 21 aprile. Tantissimi gli amici e i conoscenti della giovane che arriveranno in chiesa per l'ultimo saluto.