Attraversa la strada con bici e tosaerba, travolto da una bisarca: grave in ospedale

Mentre attraversava la strada regionale Postumia sulle strisce pedonali, a San Biagio di Callalta, portandosi al seguito la bici e un tosaerba, è stato travolto da una bisarca, il cui autista non è riuscito a frenare in tempo. Il grave incidente è avvenuto ieri, 3 maggio, poco dopo le 15, a San Biagio di Callalta e ha visto come sfortunato protagonista un 85enne della zona, F.B., ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'anziano è stato sbalzato violentemente sull'asfalto ed il mezzo pesante è riuscito a frenare la marcia nell'arco di almeno cinque metri. Oltre a medico e infermieri del Suem 118, sono intervenuti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di San Biagio di Callalta, coordinati dalla comandante Barbara Ciambotti. A corredo dei rilievi eseguiti, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'autista al volante della bisarca è risultato negativo all'alcoltest mentre accertamenti sono stati svolti sul cronotachigrafo per verificare i tempi di guida.