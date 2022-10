Camionista schiacciato da un carico di terra, assolti i tre titolari della Bioflor

Era morto sotto un carico di terra che aveva portato all'azienda e che stava per essere scaricato. Così era morto Vladimir Habovsky, 55enne camionista slovacco di 55 anni, deceduto la mattina del 13 marzo del 2018 alla Bioflor di via Goito a Sant?Andrea di Barbarana, nel comune di San Biagio di Callalta. La Procura di Treviso aveva indagato i tre soci dell'azienda, che produce terriccio per la floricolura e attività agricole. Oggi, 18 ottobre 2022, tutti gli imputati (difesi dall'avvocato Stefano Pietrobon) sono stati assolti. Il perchè lo si saprà alla lettura delle motivazioni, che saranno depositate entro una quindicina di giorni.

Secondo quanto appurato nel corso delle indagini l?autotrasportatore aveva un carico di terra da consegnare e poco dopo le 8.30 del mattino, mentre stava procedendo allo scarico, era stato travolto da un bancale che doveva trasportare una balle di torba del peso di varie tonnellate. Il terreno, che era umido e fangoso, ha reso instabile il muletto e la pila di terra è caduta su un lato, proprio stava passando quando Habovsky, schiacciandolo.

L'avvocato difensore è comunque riuscito a dimostrare che tutte le operazioni si erano svolte rispettando la sicurezza dei lavoratori e che lo slovacco si era messo di lato al carico che lo ha ucciso di sua volontà, non rispettando le indicazioni. L'assicurazione della Bioflor aveva già provveduto a risarcire i familiari della vittima, cui erano andati 800 mila euro.