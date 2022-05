Cade da una balaustra, tragedia al centro commerciale: grave un 49enne

Tragedia nella mattinata di oggi, 19 maggio, al centro commerciale "Tiziano" di San Biagio di Callalta. Un uomo di 49 anni, A.B., è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa sei metri dopo essere caduto dal piano superiore. Il 49enne, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sporto eccessivamente da una balaustra, precipitando fino al pianterreno, a pochi passi dalla tabaccheria. E' stata proprio la titolare di questa attività a lanciare l'allarme ai soccorsi. Intervenuti sul posto il Suem 119, con ambulanza e automedica: i medici hanno intubato il 49enne, trasportandolo poi al Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono gravissime, in bilico tra la vita e la morte. Secondo i carabinieri intervenuti sul posto non ci sarebbero responsabilità di terze persone nell'incidente. Indagini sono in corso per accertarne la natura.