Monossido di carbonio: intossicati madre, padre e due figli

I vigili del fuoco di Treviso ed il Suem 118 sono intervenuti in una palazzina di via Grande a San Biagio di Callalta. L'allarme è scattato alle 17.30 circa. Tutti i coinvolti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, tra cui una bimba di un anno