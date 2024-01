Arrestato e messo ai domiciliari per un furto, 48enne si toglie la vita

Ieri, domenica 28 gennaio, è stato arrestato dai carabinieri per un furto messo a segno in uno stabile abbandonato di San Biagio di Callalta, un tempo adibito a mulino: era riuscito a prendere un bottino misero, un semplice mazzo di carte da gioco, del valore di pochi euro. Il magistrato di turno aveva concesso al 48enne Andrea Caldato, sambiagese e con vari precedenti alle spalle, gli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che avrebbe dovuto svolgersi oggi, 29 gennaio. Caldato però, difeso dall'avvocato Mario Nordio, non è mai arrivato al palazzo di giustizia di via Verdi a Treviso: ha deciso di farla finita, probabilmente nella notte, impiccandosi all'interno della sua abitazione. A scoprirne il corpo sono stati i militari, intervenuti a casa del 48enne, in via Alfieri, pr accompagnarlo all'udienza. Intervenuti sul posto anche medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.