Allarme volpi nella Marca: razzia di polli, oche e galline

Volpi in azione nella Marca: razzia di galline, anatroccoli e germani reali nelle frazioni di San Biagio di Callalta, a Rovarè e Fagarè della Battaglia. ai confini tra Motta di Livenza e Annone Veneto.

Nelle ultime due settimane numerosi pollai sono stati razziati con decine di animali uccisi tra galline, anatroccoli e germani reali. Le volpi hanno colpito più volte l’azienda agricola di Massimo e Fiorenzo Lorenzon: nel giro di una settimana sono sparite quindici galline e anatroccoli. «Mozzano la testa ai volatili - spiega Fiorenzo Lorenzon ex presidente della locale Coldiretti - e mangiano il petto. Numerosi agricoltori confinanti si sono lamentati della presenza consistente della volpe. Questo è il periodo giusto per assaltare i pollai poiché le volpi devono sfamare la cucciolata che sta crescendo».

Nel Mottense razziati i pollai di Umberto Bigai dei “Tenimenti Biagi” (dal 1587 imprenditori agricoli). Il bottino? Ben 31 volatili uccisi tra cui le due amatissime oche Debora e Samanta. Alessandro Cenedese presidente ATC 5 conferma: «Le volpi nella Marca hanno superato le cento unità, vivono in case abbandonate, pagliai o all’interno di tombini. Per il contenimento della specie esistono regole ben precise emanate dalla Regione. Prima vanno identificate le tane dopo si forma la squadra che può uscire con rispetto delle leggi in materia (distanza della case) e va avvertita la polizia provinciale, che a sua volta informa le forze dell’ordine».