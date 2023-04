Coltello e manganello in auto, denunciato un 31enne

Due denunce: è il bilancio dei controlli operati nel fine settimana dai carabinieri di Treviso. Un 31enne alla guida di autovettura di grossa cilindrata in San Biagio di Callalta è stato sorpreso in possesso, nell'abitacolo dell'auto, di un coltello a scatto con lama di 10 cm e di un manganello telescopico della lunghezza di più di 50 cm (l'uomo è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere e le armi sequestrate). Nella stessa località della provincia trevigiana, un 27enne sottoposto ad accertamento alcolimetrico nella serata di ieri è risultato positivo con tasso pari a quasi 1,9 gr./lt.. Patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro.