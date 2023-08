Corriera nel fosso, polizia locale alla ricerca del camion scomparso

La polizia locale di San Biagio di Callalta è alla ricerca del camion che sarebbe stato coinvolto, mercoledì pomeriggio, nell'incidente avvenuto in via Silvio Pellico a Spercenigo e che ha visto una corriera di Atvo finire adagiata su un fianco lungo il fossato che costeggia la strada. L'autista del bus che viaggiava da Pordenonè a Sandonà ha raccontato ai vigili sambiagesi che era stato costretto ad allargarsi, percorrendo l'angusta strada provinciale (la numero 60), con la ruota anteriore destra sul ciglio della strada, in un tratto di banchina che ha ceduto, provocando il ribaltamento del veicolo. In tutto sono stati sei i passeggeri rimasti leggermente feriti nell'episodio. L'autotrasportatore, oltre a dare l'allarme (circostanza che è però ancora al vaglio), avrebbe anche assistito e prestato personalmente soccorso ai coinvolti, salvo poi allontanarsi. Al vaglio della polizia locale, giunta in seguito per i rilievi, ci sono le telecamere presenti in zona, alcune testimonianze oltre a foto e video di chi si trovava sul luogo dell'incidente e che potrebbe aver immortalato il mezzo pesante. Si tratta di un sinistro che stando ai rilievi ha coinvolto il solo pullman, sottolineano i vigili, dato che non c'è stato alcun contatto tra il mezzo di Atvo e il camion. Al termine degli accertamenti per il camionista potrebbe essere contestata la "turbativa" ovvero l'aver indirettamente, con la sua condotta di guida, causato la fuoriuscita di strada della corriera.