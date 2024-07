Travolto a ucciso in bici, 55enne accede al rito abbreviato

Sarà il processo con il rito abbreviato condizionato all'audizione del comandante della Polizia locale di Carbonera e S. Biagio a dovrà chiarire il "giallo" del limite di velocità che, sulla stessa strada - via Valdemoneghe - è di 50 chilometri all'ora nel comune di Carbonera ma salirebbe a 90 chilometri all'ora nel territorio di San Biagio. Comunque vada, anche il caso di condanna, il 55enne di San Biagio che il 15 giugno del 2023, mentre era alla guida di una Fiat Punto, travolse e uccise il 17enne Marco Bianchin, che era di Spercenigo, potrà godere di uno sconto di pena. L'accesso al rito alternativo gli consentirà infatti di accedere ad una riduzione della pena pari a un terzo. L'udienza si svolgerà il prossimo novembre.

Per la difesa, affidata all'avvocato Marco Furlan, l'investimento avvenne 80 metri dentro il territorio di competenza del comune di San Biagio dove, appunto, le macchine devono andare a meno di 90 chilometri orari. Il che "smentirebbe" la tesi della Procura secondo cui la tragedia sarebbe da addebitare ad un eccesso di velocità del mezzo del 55enne. La famiglia del giovane, che si è affidata all'avvocato Gianluca Gabriotti, è già stata risarcita dall'assicurazione e non si è costituita parte civile a processo.

L'incidente era avvenuto intorno alle 15. Bianchin sarebbe sbucato in via Valdemoneghe da un passaggio tra i cespugli dopo aver percorso in sella alla sua mountain bike un sentiero che costeggia la ferrovia insieme ad un amico. Proprio nel momento in cui lo studente di odontotecnica all'Ipsia Giuorgi-Fermi di Treviso aveva raggiunto la strada la Fiat Punto condotta dal meccanico 55enne lo aveva falciato. L’urto è stato inevitabile. Marco Bianchin aveva sbattuto con violenza la testa contro il parabrezza tanto da sfondarlo. Dopo un giorno e mezzo di agonia all'ospedale di Treviso il cuore di Marco smise di battere per sempre.