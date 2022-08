Schianto fatale contro un furgone, fissati i funerali del 22enne

Si svolgeranno lunedì prossimo, lunedì 29 agosto, alle 11 presso la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea di Barbarana, i funerali di Sebastiano Marson, l'artista 22enne (cantante e chitarrista dei Mist Party Band) morto lo scorso 20 agosto in un tragico incidente stradale avvenuto lungo via Argine San Marco, tra San Biagio e Zenson di Piave. In occasione delle esequie gli amici hanno lanciato la proposta ai partecipanti di indossare tutti abiti bianchi. Sebastiano lascia la mamma Romana, il padre Daniele, ex consigliere comunale, la sorella Maria e la fidanzata Benedetta. Venerdì sera il 22enne, prima dello schianto fatale contro un furgone, era stato a Jesolo per incontrare la sua ragazza: l'incidente è avvenuto sulla via del ritorno. Su Facebook, come didascalia a una delle sue ultime foto profilo, il 22enne aveva scritto queste parole: «Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi».

Domani invece, venerdì 26 agosto, saranno celebrati i funerali di Daniela Costacurta, la 49enne morta nel tragico schianto di lunedì scorso in A27. Le esequie saranno celebrate alle ore 16.30 nella chiesa di Cappella Maggiore. Daniela, operaia Luxottica, ha perso la vita mentre andava a lavoro. A piangerla oggi il compagno Fabrizio, il fratello Walter, la cognata Daniela e il nipote Andrea. Dopo la cerimonia la salma verrà cremata. Nell'incidente era rimasta coinvolta anche una 21enne pachistana residente in provincia di Trento. Alla giovane è stato amputato un braccio ma non è in pericolo di vita.