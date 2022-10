Furto in oratorio, i ladri scappano con quasi mille euro

Furto in oratorio alla parrocchia "San Biagio Vescovo e Martire" di San Biagio di Callalta nella nottata ieri ieri, 29 ottobre.. Ignoti, dopo essere penetrati all'interno tramite porta taglia fuoco senza danneggiarla, hanno rubato 170 euro in contanti dal registratore di cassa del piccolo bar interno e una cassetta di sicurezza contenente circa 800 euro e documenti vari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando sul caso.

In un altro intervento i militari dell'Arma hanno denunciato a Castelfranco Veneto, un commerciante di 45 anni per appropriazione indebita. L'uomo era stato fermato nelle ore scorse a bordo di un'utilitaria che risultava oggetto di appropriazione indebita denunciata nel luglio scorso da un artigiano padovano. Il veicolo è stato al momento sequestrato.

Infine i carabinieri della Stazione di Riese Pio X hanno denunciato per furto aggravato un 18enne nei confronti del quale sono emersi elementi in ordine al furto commesso la notte del 24 luglio scorso, A San Martino di Lupari, in provincia di Padova, di un ciclomotore di proprietà di un'operaia 46enne, del valore di due mila euro di cui il ragazzo era in possesso. Il mezzo è stato poi restituito all'avente diritto .