San Biagio Callalta, cordoglio per la morte del medico condotto Schiavon

Ha destato profondo cordoglio a San Biagio di Callalta la notizia della morta del dott. Giorgio Schiavon, di 67 anni, molto conosciuto in paese visto il suo ruolo di medico condotto nelle comunità di Fagarè e Olmi. L’Amministrazione comunale esprime la propria vicinanza alla moglie Tiziana, insegnante elementare in pensione, e al figlio Stefano, anch’egli medico. «Il dott. Schiavon – ricorda il sindaco Alberto Cappelletto – è stato un punto di riferimento per tante generazioni cresciute a Fagarè ed Olmi, interpretando il ruolo di medico di famiglia con senso di responsabilità e grande disponibilità. Nell’arco di pochi mesi la comunità di San Biagio ha perso, per ragioni diverse, ben tre medici condotti (gli altri due sono andati in pensione): un vuoto che non sarà facile colmare».

A ricordare Schiavon è anche il capogruppo di maggioranza Luca Moretto: «A Fagarè rappresentava un’istituzione, avendo raccolto il testimone del padre Antonio, anche lui medico condotto. Sono ancora parecchi quelli che ricordano il papà quando andava a fare le visite nelle case in sella alla sua bici. La morte improvvisa del dott. Antonio ci priva di una persona molto stimata per le sue doti umane e professionali. Ai famigliari e ai parenti tutti le più sentite condoglianze».

Il funerale del dott. Giorgio Schiavon si terrà lunedì 16 maggio, alle ore 17, nell chiesa parrocchiale di Fagarè della Battaglia.