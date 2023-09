Cinquanta chili di marijuana in casa: maxi sequestro della squadra mobile di Treviso

Una vera e propria "centrale dell'erba": a scoprirla è stata la squadra mobile di Treviso nel corso di un blitz avvenuto in un'abitazione di San Biagio di Callalta. L’operazione, scattata nel pomeriggio di ieri, ha consentito di trovare all’interno della suddetta abitazione e nelle sue pertinenze, ben occultata in diversi contenitori (piccoli bidoni) e in un furgone parcheggiato poco distante, 50 chili di marijuana nonché uno specifico macchinario agricolo (dal valore di circa 2.000 euro) che serviva per estrarre le foglie di marijuana. Il proprietario dell’abitazione, un giovane italiano di 22 anni, con alcuni precedenti di polizia, dalla prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, coordinati dalla dirigente Immacolata Benvenuti, aveva messo in piedi da alcuni mesi una centrale dello spaccio anche al minuto, essendo stati individuati anche alcuni assuntori. Sul punto sono in corso ulteriori indagini da parte della cquadra mobile. All’esito dell’attività di accertamento, il giovane è stato tratto in arresto e associato presso la locale casa circondariale di Santa Bona, in attesa della decisione del giudice.