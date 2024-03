Minaccia una giovane e le tocca il seno, 61enne sceglie il rito abbreviato

Sono stati dei momenti di autentico terrore quelli vissuti su un treno da una giovane studentessa di Ponte di Piave: quell'uomo, con il viso travisato da una mascherina sanitaria, le avrebbe puntato un coltello al fianco mentre con la mano le palpeggiava con forza il seno. Una violenza che sarebbe andata avanti almeno per venti minuti prima che il convoglio arrivasse a Treviso. Il responsabile, un 61enne residente a San Biagio di Callalta, si è presentato (difeso dall'avvocato Diego Melioli) oggi 12 marzo dinanzi al gup di Treviso al quale ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il procedimento si terrà il prossimo giugno.

Era il 10 febbraio del 2021 quando la ragazza aveva preso come ogni giorno il treno per raggiungere il capoluogo dove si trova l'istituto scolastico che frequentava. Un viaggio tranquillo fino a quando non è stata raggiunta la stazione di Olmi di San Biagio di Callalta. Il 61enne, raggiunto lo scompartimento dove si trovava la giovane, ad un certo punto le avrebbe puntato un coltello da cucina al fianco e avrebbe iniziato a palpeggiarla sul seno. La ragazza, per quanto terrorizzata, avrebbe abbozzato una reazione, cosa che avrebbe innervosito l'aggressore che infatti l'avrebbe stretta più forte causandole vaste escoriazioni. Tutto è finito solo quando il convoglio è giunto a destinazione a Treviso. La vittima è scesa in lacrime e ha chiamato aiuto e l'uomo era stato subito bloccato dalle forze dell'ordine.

Il 61enne, che in passato era stato raggiunto da un decreto penale di condanna per tentata molestie (poi amnistiato) sarebbe una persona con problemi mentali e al tempo dei fatti era senza casa e avrebbe vissuto grazie all'aiuto della Caritas.