Furibonda lite tra stranieri nel parcheggio del "Tiziano", accoltellato un 35enne

Grave fatto di sangue nella serata di mercoledì 1 novembre, attorno alle 22 circa, nel parcheggio del centro commerciale Tiziano a Olmi di San Biagio di Callalta. Coinvolti due stranieri che si sono scontrati, per motivi al momento ignoti: nel corso della lite è spuntato un coltello con cui uno dei contendenti, un senegalese di 35 anni, è rimasto gravemente ferito con un fendente ad un fianco. Quest'ultimo è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'uomo è in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri di Treviso, intervenuti con diverse pattuglie al "Tiziano", sui motivi che hanno portato a questa furibonda lite. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area in cui si è consumata la collutazione. Secondo alcuni testimoni un'auto, una Citroen C3, si è allontanata subito dopo l'aggressione. I carabinieri hanno rintracciato in seguito l'auto con a bordo una ragazza (estranea ai fatti) e un ragazzo di origini moldave di 18 anni che ha riportato alcune lievi ferite e sarebbe stato l'altro protagonista del fatto. Per lui è scattata una denuncia per lesioni aggravate. Non è stato trovato il coltello con cui il 35enne è stato ferito.