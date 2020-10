Vende falsi orologi con marchi famosi, 23enne nei guai

Cinque orologi falsi, con marchi contraffatti di famose griffe, e 1300 euro in contanti. Questo quanto hanno sequestrato i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta ad un cittadino romeno di 23 anni che è stato denunciato per ricettazione e introduzione di prodotti falsi nel territorio nazionale. Il controllo allo straniero, avvenuto mentre questo era al volante della sua auto, si è svolto nella giornata di sabato, nei pressi del centro commerciale "Tiziano" di San Biagio di Callalta.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 17 ottobre, i carabinieri sono intervenuti, in supporto ai vigili del fuoco di Treviso, per un incendio divampato presso un garage in via Raffaello. A provocare le fiamme un cortocircuito che ha interessato una batteria. Alcune suppellettili sono rimaste danneggiate ma l'immobile è stato dichiarato agibile.