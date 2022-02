Una fiaccolata per ricordarla, l'ultimo omaggio a Paola

Giovedì alle 19.30, di fronte alla chiesa parrocchiale di Olmi, si svolgerà una fiaccolata per ricordare Paraschiva Hutu, per tutti Paola, la 56enne tragicamente scomparsa in un incidente avvenuto sabato scorso in A4, a Monfalcone. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con una vettura che viaggiava contromano, con alla guida uno sloveno di 49 anni, e si è poi incendiata, senza lasciarle scampo. La famiglia Hutu e i parenti hanno organizzato la fiaccolata a causa dell'impossibilità di poter celebrare il funerale con la presenza della salma della loro cara. Sabato scorso Paola stava raggiungendo il compagno, Sergio Cotoloni, a Trieste: i due avrebbero dovuto sposarsi nelle prossime settimane. «La aspettavo come un bimbo aspetta Babbo Natale -ha detto l'uomo ad una tv locale- quando ho aperto la porta e ho visto gli agenti della polizia, ho capito subito che era avvenuta una tragedia che mi ha lasciato senza parole».