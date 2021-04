Festino abusivo per Pasquetta nella fabbrica dismessa, intervengono i carabinieri

Un "pic nic" di Pasquetta in una fabbrica abbandonata a Olmi di San Biagio di Callalta. A scoprire il festino organizzaato da un gruppetto di ragazzini residenti nella zona sono stati i carabinieri delle stazione di Silea che erano stati allertati da akcuni residenti. Alcuni giovani si erano riuniti all'interno dell'edifizio con musica, cibi e bevande. I militari dell'Arma hanno identificato tre sedicenni e due diciassettenni della zona, uno dei quali ha consegnato spontaneamente ad operanti alcuni grammi di “marijuana”. La droga è stata messa sotto sequestro. Per tutti è scattata una sanzione amnministrativa per violazione delle norme restrittive in materia di covid-19. Un giovane sarà segnalato alla Prefettura di Treviso come assuntore di sostanze stupefacenti all'autorità amministrativa.