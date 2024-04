Controlli sulle strade, due i denunciati per guida in stato d'ebbrezza

Ancora patenti ritirata per guida in stato d'ebbrezza. E' successo ieri sera a San Biagio di Callalta e e a Treviso. Nel primo episodio, lungo via Postumia Est, un 41enne è stato trovato al volante della sua sua auto oltre i limiti consentiti. Il veicolo è stato sequestrato. Nel capoluogo invece, durante un controllo avvenuto in viale IV Novembre, ha finire nei guai è stato un 61enne sorpreso alla guida della sua motocicletta in stato di evidente alterazione alcolica. Anche in questo caso l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria.