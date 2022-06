Tragedia sul Piave, due ragazzi di 14 e 18 anni morti annegati

Due ragazzi senegalesi di 14 e 18 anni sono morti annegati nelle acque del fiume Piave nel pomeriggio di oggi, 20 luglio, poco dopo le 18.30. I giovani si trovavano in compagnia di altri connazionali; improvvisamente i due sono stati trascinati via dalla corrente, sparendo in acqua. L'episodio è avvenuto a Fagarè di San Biagio di Callalta, in un'area spesso frequentata da bagnanti che cercano refrigerio dal gran caldo di queste ore. A dare l'allarme sono stati i ragazzi che si trovavano con le vittime: li hanno visti sparire nel nulla, senza poter far nulla. Le ricerche, conclusesi tragicamente, sono state effettuate da vigili del fuoco, Suem 118 e carabinieri, anche con l'utilizzo di elicotteri che hanno sorvolato la zona. I corpi dei due ragazzi sono stati trovati un chilometro di distanza rispetto al punto in cui erano scomparsi, a Negrisia, nella zona di Ponte di Piave, in un punto particolarmente difficile per i soccorritori. Nell'area del fiume in cui il 14enne ed il 18enne si sono tuffati, nonostante la grande siccità, il fiume è profondo fino a cinque metri e sono presenti mulinelli e vortici che sono stati fatali ai due ragazzi.