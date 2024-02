Sorpasso e schianto, l'ex fidanzata resta ferita: messa alla prova per un 35enne

Per loro è stato quello odierno è stato un giorno di San Valentino decisamente particolare. I due ex fidanzati, entrambi 35enni, si sono ritrovati a "festeggiare", si fa per dire, in una aula di Tribunale dove si discuteva il caso scaturito da quella discussione avvenuta in auto nell'autunno del 2019 e sfociata in un incidente finito con il ferimento di lei. Poteva trattarsi di un sinistro stradale come tanti altri, che peraltro aveva coinvolto altri automobilisti ma che fortunatamente non aveva avuto gravi conseguenze, se non fosse per le parole della donna che una volta uscita dalla vettura aveva accusato il fidanzato di averlo fatto apposta.

«Stavamo litigando - aveva detto - e ha un certo punto l'ho visto che sorpassava in maniera spericolata. L'ha fatto apposta ad andare contro l'altra macchina». E ai soccorritori aveva riferito una storia incredibilmente simile a quella di Giorgia Biglieri, la ex di Cristian Barzan che il 7 giugno del 2019 accusò l'ex fidanzato Cristian Barzan di essere andato a sbattere volontariamente contro la macchina di Giuseppina Lo Brutto, causandone la morte in un tremendo schianto il cui scopo sarebbe stato quello di farla finita e di uccidere anche la ragazza.

L'uomo era stato originariamente indagato per tentato omicidio ma il pubblico ministero Anna Andreatta, al momento di chiudere le indagini, aveva derubricato il reato in lesioni personali aggravate dalla volontarietà. La perizia disposta dalla Procura e affidata all'ingegner Pierluigi Zamuner avrebbe infatti parzialmente smontato la versione della donna. «In effetti - aveva scritto il perito del tribunale - la macchina si era portata a sinistra a seguito di una sterzata, invadendo la carreggiata opposta. Ma il guidatore non ha invaso completamente il contromano. Se il suo intento fosse stato quello di urtare frontalmente l'altra auto avrebbe accentuato l'invasione". Oggi il reato di cui deve rispondere è cambiato ancora, passando da lesioni volontarie a lesioni stradali colpose. I difensori, gli avvocati Davide Favotto e Lisa Caldato, hanno presentato al giudice una istanza affinché il 35enne possa accedere alla messa alla prova. La richiesta dei legali è stata accettata e l'udienza è stata aggiornata al 3 luglio prossimo quando sarà presentato il programma.

L'incidente era avvenuto la sera nel novembre del 2019 a San Biagio di Callalta. Erano le 19 quando la Volvo dell'imputato sfreccia veloce lungo la strada regionale 53, all'incrocio con Via Prati. A bordo c'è un 35enne di Breda di Piave, che ha bevuto qualche bicchiere di troppo, e la sua fidanzata. Lei sostiene che, al momento di sbattere, sarebbero stati presi da un litigio. Volano parole grosse quando l'uomo decide infatti di effettuare una manovra estremamente azzardata: ingrana la marcia e mette il piede a tavoletta sull'acceleratore e supera un'altra vettura. Ma al momento di rientrare sulle destra l'automobile impatta contro un'altra macchina che viaggia sulla corsia opposta. Il mezzo in sorpasso, nel tentativo estremo di riportarsi sulla carreggiata tocca anche il sorpassato e il risultato è una carambola a tre, le cui conseguenze si limitano a un paio di feriti lievi e modesti disagi per la viabilità.

Il guidatore, oltre che delle lesioni colpose, doveva rispondere anche di guida in stato d'ebbrezza perché, al momento dello schianto, stava guidando la sua auto con un tasso alcolemico pari a 1,53.