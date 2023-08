Corriera Atvo finisce in un fossato, terrore tra i passeggeri: nessun ferito grave

Sarebbe di sei feriti, fortunatamente tutti lievi, il bilancio dello spettacolare incidente stradale avvenuto poco dopo le 17 a Spercenigo di San Biagio di Callalta, in via Silvio Pellico. Un bus di linea della Atvo è uscito di strada, per una manovra del conducente che si è allargato per permettere il passaggio ad un camion che proveniva dal senso opposto di marcia, finendo la sua corsa nel fossato. L'episodio è avvenuto in un tratto rettilineo tra due curve. I passeggeri a bordo sono comunque riusciti tutti ad uscire autonomamente. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118 con ambulanze, automedica ed elicottero oltre ai vigili del fuoco. Tra i primi soccorritori c'è stato appunto un vigile del fuoco che abita nelle vicinanze, il quale ha sentito il rumore dell’incidente e ha dato l’allarme.Per gli accertamenti e deviare il traffico sono giunte pattuglie della polizia locale e dei carabinieri. Sistemate panne assorbenti per una piccola perdita di carburante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il fatto si è verificato in via Silvio Pellico; il bus stava effettuando la linea Pordenone-San Donà di Piave" scrive in una nota Atvo "e trasportava 7 passeggeri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bus stava incrociando un camion; essendo la strada stretta, si è fermato, per permettere al mezzo pesante di passare oltre. A quel punto, probabilmente per le piogge abbondanti di questi giorni, il ciglio della strada ha ceduto e il bus di Atvo è scivolato lentamente, adagiandosi su un lato. Quindi, non c’è stato alcun impatto con altri veicoli. Dei sette passeggeri, solo uno avrebbe riportato delle lievi contusioni. Il bus di Atvo è stato, quindi, recuperato e domani rientrerà regolarmente in servizio, non avendo riportato alcun danno".