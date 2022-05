Precipitato da una balaustra del centro commerciale, morto il 49enne

Non ce l'ha fatta Alberto Battistel, il 49enne che giovedì scorso è caduto da un'altezza di sei metri, dalla balaustra del primo piano del centro commerciale Tiziano, a San Biagio di Callalta. L'uomo è stato ricoverato fin da subito in terapia intensiva al Ca' Foncello di Treviso ma le sue condizioni, apparse fin da subito molto gravi, non sono mai migliorate. Battistel, originario di Mestre, viveva a San Biagio da qualche mese. Giovedì scorso, oltre al Suem 118, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta che hanno svolto gli accertamenti del caso. Stando a quanto emerso l'episodio sarebbe da ricondurre ad un gesto estremo tentato dal 49enne.