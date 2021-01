Rotta una tubatura del gas, traffico deviato lungo la Postumia

A causa della rottura di una conduttura di gas ad alta pressione, avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 13 gennaio, il traffico lungo la strada regionale 53 Postumia è stato deviato all'altezza di Olmi, con inevitabili rallentamenti e code per tutta la giornata. L'incidente si è verificato nei pressi di una centralina all'incrocio con via Agozzo, poco distante dalla rotatoria in cui si trova l'azienda Archiutti. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Apigas, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri che hanno avuto il compito di smaltire il traffico.

"Si raccomanda -si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Biagio- l’utilizzo di viabilità alternativa per non restare bloccati. L’intervento si prevede possa essere terminato in serata".

L'incidente è avvenuto durante il completamente dei lavori, svolti da società telefonica, per installazione della fibra ottica.