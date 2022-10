Mortale in A4: tra le sei vittime l'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi

C'è anche l'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, tra le sei vittime dello schianto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre sull'A4, a San Donà di Piave, dove un pulmino della Cooperativa Cuore21 Onlus stava accompagnando un gruppo di ragazzi disabili ad un evento in Friuli. Eletto primo cittadino nel 2009 tra le file del centrosinistra, aveva concluso il suo mandato nel 2014 e negli ultimi anni si era impegnato nel volontariato che per lui era "diventata una seconda vita".

L'unica superstite del tremendo incidente, secondo quanto emerso, sarebbe una donna di 36 anni, accompagnatrice della onlus, trovata dai soccorritori tra le valige del mezzo ed estratta in condizioni estremamente critiche. Il sindaco di Riccione Daniela Angelini, profondamente addolorata per queste terribili perdite, ha proclamato il lutto cittadino. I festeggiamenti per il centenario che avrebbero dovuto avere inizio questa sera sono sospesi fino a data da destinarsi. L’amministrazione comunale si mette sin da subito a completa disposizione delle famiglie delle persone decedute. L'autostrada A4 è stata riaperta in serata.