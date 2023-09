Airone ferito ad un'ala soccorso dai vigili del fuoco

Un airone ferito impossibilitato a volare è stato recuperato dai vigili del fuoco all’interno di una piccola oasi acquatica in una zona di via Seravalle a San Fior. A fare la segnalazione, venerdì mattina, una volontaria della protezione fauna selvatica, che ha allertato il 115 per l’airone ferito ad un’ala. I vigili del fuoco accorsi da Conegliano, si sono adoperati per recuperare il volatile, che è stato affidato alla cura dei volontari faunistici per tornare presto a volare.