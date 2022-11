Scontro tra auto all'alba, un mezzo piomba nel giardino di un'abitazione

Non ha miracolosamente provocato feriti un incidente avvenuto all'alba di oggi, 19 novembre, alle 6 circa, in via Zoppè a San Fior di sotto. Ad essere coinvolti, secondo una prima ricostruzione, due mezzi, una Audi A6 e Range Rover, che procedevano entrambe da Pianzano verso San Vendemiano. La prima vettura è piombata nel giardino di un'abitazione in costruzione, dopo aver abbattuto una recinzione e divelto un cartello stradale. I residenti sono stati risvegliati da due forti boati causati dallo schianto e appunto dall'impatto tra la berlina e la recinzione. Gli occupanti dei veicoli non hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari. Alla base dello schianto ci sarebbero l’alta velocità e un probabile sorpasso di uno dei veicoli. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Susegana. "Un episodio che ha colpito i residenti" si legge nel gruppo Facebook San Fior di sotto "i quali, di notte, sentono spesso i veicoli sfrecciare a folle velocità nel rettilineo di via Zoppe’".