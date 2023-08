Tentano di far saltare in aria il bancomat, sfondano la porta e scappano con una cassa

Colpo all'1.30 a San Fior in via Roma in una filiale di Banca Prealpi. I malviventi sono fuggiti a bordo di un'auto e hanno abbandonato il forziere trafugato, con circa 5mila euro in contanti, in una zona di campagna nella zona di Fontanafredda. Sull'episodio indaga il Commissariato di Conegliano

Un commando di malviventi, composto da tre o quattro banditi, ha preso di mira nella notte la filiale di Banca Prealpi a San Fior, in via Roma. Erano l'1.30 circa quando alcuni residenti sono stati risvegliati dal rumore sordo di una deflagrazione: si trattava di una marmotta esplosiva di polvere pirica, piazzata dai ladri nell'erogatore del bancomat per farlo saltare in aria. Il piano della banda è miseramente fallito: il dispositivo ha infatti resistito all'assalto, forse per un malfunzionamento dello stesso ordigno. I ladri, prima di fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata, a cui erano state affisse probabilmente delle targhe false, hanno scassinato la porta esterna della filiale e una volta all'interno hanno preso una cassetta con all'interno circa 5mila euro di denaro contante. La cassetta, oltre ad alcune buste prese all'interno della filiale, è stata ritrovata in mattinata in una zona isolata di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. A San Fior sono intervenuti per gli accertamenti e le indagini del caso gli agenti del Commissariato di Conegliano che ora indagano sulla vicenda; sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Per la rimozione di ciò che restava della "marmotta" sono dovuti intervenire gli artificieri.