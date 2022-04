Compattatore di cartone in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 8 aprile, al Bricoman di San Fior per un incendio in un compattatore di cartone. Una volta spente le fiamme di è disposto il travaso del cartone parzialmente incombusto su un apposito container per lo smaltimento. Ignote le cause delle fiamme, divampate forse per una sigaretta lasciata accesa.