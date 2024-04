Ladri acrobati nel centro commerciale, svuotata la cassa continua di un negozio

Ladri "acrobati" in azione, nella notte tra domenica e lunedì, all'interno del Parco Commerciale Fiore, a San Fior, in via Villa Liccer. Ignoti, intorno alle 2, si sono arrampicati sul tetto dello stabile e, una volta forzato un lucernario, si sono calati all'interno, dirigendosi nell'ufficio del negozio "Il Globo". I ladri si sono diretti nell'ufficio del negozio dove hanno forzato la cassa continua, da cui è sparito un bottino pari ad alcune migliaia di euro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che sono intervenuti dopo che si era attivato il sistema d'allarme. I militari della Compagnia di Conegliano acquisiranno ora le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.