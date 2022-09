Supermercato assaltato: porta scardinata, ladri in fuga con la cassaforte

Colpo dei ladri nella notte tra sabato e domenica a San Fior in via Europa, al supermercato Panda market. Ignoti, dopo aver scardinato la porta d’ingresso principale, si sono introdotti all'interno e hanno trafugato il fondo cassa, quantificato in circa mille euro e una piccola cassaforte non a muro, con all’interno qualche migliaio di euro. Sul posto per un sopralluogo e i primi accertamenti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Conegliano che ora indagano sull'episodio. Al setaccio le telecamere presenti nella zona.