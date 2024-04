Incendio in un garage, esplode bombola di acetilene: tetto danneggiato

Non ha miracolosamente provocato feriti l'incendio che è divampato nella mattinata di oggi, 23 aprile, poco dopo le 10, in un'abitazione di via Palù a San Fior. Le fiamme, circoscritte nell'arco di pochi minuti da una squadra dei vigili del fuoco di Conegliano giunta sul posto con il supporto dell’autoscala, hanno coinvolto una bombola di acetilene che è esplosa a causa delle fiamme e ha interessato anche il tetto della struttura, andato in parte distrutto. Le cause sono in corso di accertamento. I pompieri sono rimasti a lungo al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri.

Il secondo incendio si è sviluppato intorno alle 11 sempre a San Fior e ha coinvolto una camera di una casa in via Nazionale, lungo la Statale Pontebbana all’altezza della rotonda che conduce alla bretella dell’autostrada A28. Intervenute le squadre dei pompieri dei distaccamenti di Vittorio Veneto, Pordenone e Montebelluna oltre ad un'ambulanza del Suem 118: gli infermieri hanno soccorso un 85enne rimasto lievemente intossicato, trasportandolo al pronto soccorso di Conegliano per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Illesi gli altri residenti. Le fiamme hanno interessato il primo piano dell’abitazione. Per ora non chiare le cause dell'incendio. In via Nazionale è giunto anche il sindaco Giuseppe Maset: ha assicurato che troverà una soluzione a questa famiglia così duramente colpita. Un ruolo in entrambi gli incendi ce l'ha senza dubbio avuto anche il vento che fin dalla mattinata è spirato con violente raffiche che hanno spazzato tutta la Marca.