"Topo d'appartamento" sorpreso e arrestato dai carabinieri

Ha messo a segno un furto all'interno di un'abitazione ma è stato scoperto e arrestato poco dopo dai carabinieri. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 1° settembre, a San Fior. Ad entrare in azione sono stati i militari dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Conegliano che hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio. Il giovane "topo d'appartamento", poco prima dell’arresto, si era introdotto all'interno di un'abitazione per mettere a segno un furto, sottraendo una somma in contante di alcune centinaia di euro. Il 30enne, in attesa dell'udienza di convalida del fermo, è stato posto ai domiciliari.

