Anziano ucciso dal ritorno di fiamma della stufa, i vicini: «Scena straziante»

«È stata una tragedia davvero straziante». Rosetta, vicina di casa di Angelo Pescador, è ancora comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto lunedì mattina, 6 febbraio, in Via Campardo Basso.

Poco prima delle 7 di mattina la figlia dei vicini di casa di Pescador ha notato l'uomo avvolto dalle fiamme e ha subito allertato i genitori. Nonostante la chiamata immediata al 118 per il 75enne ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Troppo gravi le ustioni in moltissime parti del corpo. L'anziano è rimasto carbonizzato. La signora Rosetta, vicina di casa di Pescador, non vuole però sentir parlare di suicidio: «Nessuna persona, per quanto colpita da depressione, potrebbe ridursi in quel modo. Ho ancora i brividi a ripensarci». Pescador viveva solo, una persona discreta che amava stare in casa. Lascia una sorella in casa di riposo e un nipote arrivato oggi in Via Campardo Basso. «Nessuno dovrebbe assistere a simili tragedie - conclude la signora Rosetta -. Prima che mia figlia ci avvisasse di quello che stava succedendo avevamo sentito i cani abbaiare ma non avremmo mai pensato a una simile tragedia».