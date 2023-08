Piantagione domestica di marijuana, arrestato "pollice verde" 29enne

Nel pomeriggio di ieri, 2 agosto, a Resana, i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, nell' ambito di attività di contrasto alla diffusione di droghe in contesti giovanili locali, hanno arrestato, in flagranza dei reati di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente, un 29enne della zona che durante una perquisizione personale e domiciliare a cui è stato sottoposto, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana e 18 piante di cannabis in differenti fasi di maturazione. L'arrestato è stato successivamente rimesso in libertà, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, in attesa del prosieguo della vicenda penale.