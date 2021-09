Dopo la festa si scatena la rissa, feriti tre minorenni

L'episodio sabato sera a San Fior, in un locale dismesso di via San Florenzo dove era stato organizzato un evento, con un centinaio di giovani, a cui si poteva accedere solo con il green pass. Caccia ad un gruppo di quattro ragazzi di origine magrebina, presunti autori del pestaggio

Un gruppo di tre minorenni aggrediti a calci e pugni da alcuni ragazzi magrebini dopo aver partecipato ad una festa privata organizzata a San Fior, in un locale di via San Florenzo (l'ex Baita, al confine con San Vendemiano), evento a cui avevano preso parte un centinaio di persone. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e i carabinieri della stazione di Susegana stanno indagando in queste ore per dare un volto ai responsabili: i genitori dei minorenni si sono rivolti lunedì all'Arma per sporgere denuncia. I ragazzini hanno riportato lesioni lievi che sono state refertate al pronto soccorso. Alla festa erano presenti solamente le vittime (si poteva accedere solamente attraverso il green pass) mentre i presunti aggressori erano giunti all'esterno, forse ubriachi e con il solo intento di creare disagi ai partecipanti alla festa.