In prima linea nella lotta contro i tumori: addio a Silvano Fiorot, aveva 91 anni

La vita gli aveva tolto un figlio di appena 19 anni, nel 1982, a causa di un tumore al cervello, e la moglie, mancata per un cancro, ma da queste terribili e dolorose esperienze aveva tratto linfa per aiutare il prossimo e spendersi in prima persona. Era nata così un'associazione da lui stesso fondata nel 1984 e che portava appunto il nome del figlio Renzo e quello dell'amata compagna di una vita, Pia. Grave lutto per il mondo del volontariato trevigiano per la scomparsa, all'età di 91 anni, di Silvano Fiorot, da decenni in prima linea nell'aiuto dei malati di tumore, con centinaia di uomini e donne supportati in un cammino sempre difficile e che necessita grande attenzione e conforto. Nel 2007 l'associazione si è dotata di una sede, in via Mel a San Fior, grazie al dono di alcuni benefattori tra cui Vezio Tonon che donò il terreno per realizzare l'edificio (ospita tre ambulatori per visite di prevenzione o riabilitazione) e altri imprenditori che hanno offerto le loro donazioni. Numerosi gli eventi organizzati per raccogliere fondi e alimentare così l'associazione: la più nota è la Maratonina della speranza che si svolge solitamente a settembre a San Fior. Fiorot aveva lasciato la carica di presidente, visto l'avanzare dell'età, nel 2021; lascia le figlie Annita e Alberta, tanti parenti e migliaia di persone incontrate durante una vita sempre rivolta al prossimo. Il funerale si terrà alle 15 di lunedì prossimo, 27 febbraio, presso la chiesa parroccchiale di San Fior. Domani, domenica 26 febbraio, si terrà il rosario, alle 19.30.