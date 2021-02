Si ferisce ad una gamba con una motosega: deve intervenire l'elisoccorso

E' ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso il 67enne F.I., rimasto ferito ad una gamba mentre stava tagliando delle piante in un bosco a San Floriano di Vittorio Veneto. L'uomo, sabato verso le 10.30, si è difatti lesionato l'arto con una motosega e a lanciare subito l'allarme sono stati alcuni familiari che, nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza, lo hanno accompagnato in auto a Nove dove è poi stato preso in cura dai sanitari. Una volta stabilizzato sul posto, il 67enne è stato infine caricato in elicottero e trasportato in ospedale per tutte le cure del caso. Nonostante la ferita riportata, la vita dell'uomo non è fortunatamente a rischio.